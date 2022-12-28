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В Пензе прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы города

13:24 | 28.12.2022 | Политика

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Пенза, 28 декабря 2022. PenzaNews. Первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы города Пензы состоялось в минувший вторник, 27 декабря.

В Пензе прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы города. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Участники заседания рассмотрели вопрос о перераспределении полномочий между членами комиссии, избрав председателя, заместителя председателя и секретаря.

В ходе голосования эти посты заняли Алексей Шуварин, Олег Шаляпин и Наталья Ипатова соответственно.

Конкурс на замещение должности главы Пензы состоится 25 января.

Прием документов от кандидатов будет осуществляться в рабочие дни с 29 декабря по 18 января.

В состав конкурсной комиссии от представительного органа муниципального образования вошли пять человек: депутаты Юрий Зиновьев, Иван Краснов, Олег Шаляпин, Алексей Шуварин и начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации Пензы Наталья Ипатова.

Еще пять человек были назначены губернатором Олегом Мельниченко. Это первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Евгений Гусейнов, замглавы аппарата – начальник правового управления Сергей Сластных и начальник управления государственной службы и кадров регионального правительства Ольга Карпина, сообщает пресс-служба городской думы.

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