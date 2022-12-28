В Пензе прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы города Политика

Пенза, 28 декабря 2022. PenzaNews. Первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы города Пензы состоялось в минувший вторник, 27 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Участники заседания рассмотрели вопрос о перераспределении полномочий между членами комиссии, избрав председателя, заместителя председателя и секретаря.

В ходе голосования эти посты заняли Алексей Шуварин, Олег Шаляпин и Наталья Ипатова соответственно.

Конкурс на замещение должности главы Пензы состоится 25 января.

Прием документов от кандидатов будет осуществляться в рабочие дни с 29 декабря по 18 января.

В состав конкурсной комиссии от представительного органа муниципального образования вошли пять человек: депутаты Юрий Зиновьев, Иван Краснов, Олег Шаляпин, Алексей Шуварин и начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации Пензы Наталья Ипатова.

Еще пять человек были назначены губернатором Олегом Мельниченко. Это первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, министр внутренней и информационной политики региона Павел Маслов, первый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Евгений Гусейнов, замглавы аппарата – начальник правового управления Сергей Сластных и начальник управления государственной службы и кадров регионального правительства Ольга Карпина, сообщает пресс-служба городской думы.