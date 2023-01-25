До сессии гордумы допущены все три кандидата, претендующих на пост главы Пензы Политика

Пенза, 25 января 2023. PenzaNews. Все три кандидата, претендующих на пост главы Пензы, по решению конкурсной комиссии допущены до сессии гордумы, которая пройдет в предстоящую пятницу, 27 января. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте представительного органа муниципального образования.

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«Завершился конкурс на замещение должности главы города Пензы. […] До него были допущены три кандидата — врио главы города Александр Басенко, депутат Пензенской городской думы седьмого созыва Андрей Жданников и начальник управления транспорта и связи города Пензы Артем Садовов. Решением конкурсной комиссии все они допущены до сессии городской думы, которая состоится в эту пятницу, 27 января, в 10.00», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на сессии кандидаты представят свои программы по развитию города и ответят на вопросы депутатов, после чего состоится голосование.

По словам председателя конкурсной комиссии Алексея Шуварина, чтобы кандидат смог занять пост главы Пензы, голоса за него должны отдать минимум 18 депутатов.

Он отметил, что все кандидаты обладают должным уровнем знаний и опытом работы.

«Каждый из них достоин занять данный пост», — подчеркнул Алексей Шуварин.