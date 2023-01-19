В конкурсе на должность главы Пензы примут участие три кандидата Политика

Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. Три кандидата смогут принять участие в конкурсе на замещение должности главы Пензы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте гордумы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Завершился прием документов от желающих принять участие в конкурсе на должность главы города Пензы. [...] До конкурса допущены трое — врио главы города Александр Басенко, депутат Пензенской городской думы седьмого созыва Андрей Жданников, начальник управления транспорта и связи города Пензы Артем Садовов», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что были и другие желающие принять участие в конкурсе, но они не смогли предоставить весь необходимый пакет документов, требуемый от кандидатов.

«Конкурс состоится 25 января в 14.00, члены комиссии примут решение о допуске или недопуске кандидатов на сессию. Внеочередная сессия Пензенской городской думы, где и будет выбран глава города, состоится 27 января», — добавляется в пресс-релизе.

Читайте также

Павел Куликов назвал упразднение двуглавой системы управления в Пензе разумным и своевременным шагом

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 20 декабря 2022 года в ходе 44-й внеочередной сессии были внесены изменения в устав Пензы.

В соответствии с ними, должность главы администрации Пензы была упразднена. Высшим должностным лицом города стал глава Пензы. Он будет избран депутатами гордумы из числа кандидатов, представленных комиссией по итогам конкурса, и возглавит администрацию.

Организацию деятельности Пензенской городской думы теперь осуществляет председатель, избираемый из числа депутатов, а не глава города, как это было ранее.

После принятия поправок глава администрации Пензы Александр Басенко, глава города Пензы Владимир Мутовкин и два его заместителя досрочно сложили свои полномочия.

На сессии 23 декабря Владимир Мутовкин был избран председателем гордумы, а Александр Басенко назначен врио главы Пензы.