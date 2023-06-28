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Подписано соглашение о сотрудничестве между законодательными органами Пензенской и Брестской областей

11:21 | 28.06.2023 | Политика

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Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Соглашение о развитии межпарламентского сотрудничества между Законодательным собранием Пензенской области и брестским областным советом депутатов подписано в рамках Х Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Уфе.

Подписано соглашение о сотрудничестве между законодательными органами Пензенской и Брестской областей

Фото: Zspo.ru

Свои подписи под документом поставили председатели законодательных органов Пензенской и Брестской областей Вадим Супиков и Юрий Наркевич.

«Цель документа — законодательное сопровождение реализации совместных проектов исключительно в правовом поле суверенных государств. Уверен, его подписание придаст новый импульс нашему взаимовыгодному сотрудничеству», — прокомментировал Вадим Супиков, слова которого приводятся на сайте Заксобрания Пензенской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», год назад — в июне 2022-го — был подписан протокол о развитии межпарламентского сотрудничества.

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