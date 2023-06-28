Наталья Клак освобождена от должности первого замминистра ЖКХ и ГЗН в связи с утратой доверия Политика

Пенза, 28 июня 2023. PenzaNews. Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Наталья Клак освобождена от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

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«Наталья Клак освобождена от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Соответствующее распоряжение губернатора подписано в среду, 28 июня. [...] Материалы проверки переданы в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Наталья Клак курировала сферу регулирования тарифов и энергосбережения.

С сентября 2013 года она возглавляла региональное управление по регулированию тарифов и энергосбережению, которое в 2021 году было преобразовано в департамент.

В сентябре 2022 года ведомство было ликвидировано, его полномочия переданы министерству ЖКХ и ГЗН Пензенской области.