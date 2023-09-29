Олег Мельниченко принял участие в заседании совета при полпреде президента РФ в ПФО Политика

Пенза, 29 сентября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе, которое состоялось в Перми в минувший четверг, 28 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Главной темой обсуждения стала организация воспитательной работы с молодежью в современных условиях.

Представители регионов ПФО поделились своими наработками.

Олег Мельниченко подробно остановился на таком направлении как вовлечение молодежи в деятельность по охране правопорядка. Он рассказал об отряде содействия полиции «Тигр», который был создан в декабре 2022 года.

В настоящее время в Пензенской области функционирует 28 подразделений отряда, в который входят более 500 студентов колледжей и вузов. В будущем численность отряда планируется увеличить.

За восемь месяцев 2023 года при участии «Тигра» было пресечено 20 преступлений и около 1,4 тыс. административных правонарушений.

«Ко всему прочему, это прекрасное воспитание характера. Мы готовы делиться своими наработками с другими регионами и хотели бы внести предложение, чтобы министерство обороны приняло решение о начислении дополнительных баллов к результатам сдачи ЕГЭ ребятам из таких общественных организаций, из кадетских корпусов для поступления в ведомственные вузы», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.