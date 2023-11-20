Олег Мельниченко проведет прямую линию с жителями Пензенской области 7 декабря Политика

Пенза, 20 ноября 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко проведет прямую линию с жителями региона в четверг, 7 декабря.

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«Уважаемые земляки! Принял решение провести 7 декабря прямую линию. Это уже стало нашей декабрьской традицией — подводить определенные итоги уходящего года. Постараюсь за время эфира ответить на как можно большее число вопросов», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 20 ноября.

Он подчеркнул, что «диалог — это лучшая возможность узнать о самых острых проблемах и сообща найти пути решения».

«Уверен, что такой формат общения вам тоже интересен. Если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не волнуйтесь, он в любом случае не останется без внимания», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор сообщил, что вопросы можно направить любым удобным способом — по электронной почте, с помощью чат-бота vopros58_bot в Telegram, а также по телефону: +7 (8412) 59-51-65 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

По словам главы региона, в его аккаунтах в соцсетях и на странице правительства Пензенской области во «ВКонтакте» будет организована онлайн-трансляция. Кроме того, трансляцию будут вести три телеканала. Начало прямой линии — в 16.30.