Павел Маслов занял должность полномочного представителя губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 16 декабря 2023. PenzaNews. Павел Маслов назначен на должность полномочного представителя губернатора Пензенской области. Это следует из указа главы региона №177 от 14 декабря 2023 года.

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«Внести в постановление губернатора Пензенской области от 22 декабря 2021 года №233 «О сформировании правительства Пензенской области» (с последующими изменениями) изменение, указав новую должность Маслова Павла Сергеевича — полномочный представитель губернатора Пензенской области», — сказано в документе.

В нем уточняется, что указ вступил в силу со дня подписания.

Павел Маслов с октября 2021 года занимал пост министра внутренней и информационной политики Пензенской области.

1 августа 2023 года председатель облправительства Николай Симонов подписал постановление №643-пП «Отдельные вопросы исполнительных органов власти Пензенской области», в котором говорилось о предстоящей ликвидации министерства внутренней и информационной политики региона.