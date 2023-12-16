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Павел Маслов занял должность полномочного представителя губернатора Пензенской области

10:03 | 16.12.2023 | Политика

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Пенза, 16 декабря 2023. PenzaNews. Павел Маслов назначен на должность полномочного представителя губернатора Пензенской области. Это следует из указа главы региона №177 от 14 декабря 2023 года.

Павел Маслов занял должность полномочного представителя губернатора Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Внести в постановление губернатора Пензенской области от 22 декабря 2021 года №233 «О сформировании правительства Пензенской области» (с последующими изменениями) изменение, указав новую должность Маслова Павла Сергеевича — полномочный представитель губернатора Пензенской области», — сказано в документе.

В нем уточняется, что указ вступил в силу со дня подписания.

Павел Маслов с октября 2021 года занимал пост министра внутренней и информационной политики Пензенской области.

1 августа 2023 года председатель облправительства Николай Симонов подписал постановление №643-пП «Отдельные вопросы исполнительных органов власти Пензенской области», в котором говорилось о предстоящей ликвидации министерства внутренней и информационной политики региона.

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