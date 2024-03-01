Брагин получил удостоверение и значок депутата пензенской гордумы Политика

Пенза, 1 марта 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин вручил Сергею Брагину удостоверение и значок депутата гордумы седьмого созыва в начале 57-й очередной сессии, которая состоялась в пятницу, 1 марта.

Фото: Pgduma.ru

«Уважаемые депутаты! [...] На основании постановления территориальной избирательной комиссии Октябрьского района города Пензы от 29 декабря 2023 года вакантный депутатский мандат передан зарегистрированному кандидату в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва из списка кандидатов, выдвинутого пензенским областным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по единому избирательному округу [...] Брагину Сергею Владимировичу. Разрешите вручить ему удостоверение и депутатский значок», — сказал Владимир Мутовкин.

Спикер гордумы пожелал новому депутату успехов в работе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», мандат во фракции коммунистов в пензенской гордуме стал вакантным после смерти депутата Андрея Рудского.

1 декабря 2023 года он на своем автомобиле попал в ДТП, в результате которого получил тяжелые травмы. Врачи боролись за его жизнь, однако 11 декабря Андрей Рудской скончался.

22 декабря в ходе 56-й очередной сессии гордумы было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата, после чего документ был направлен в территориальную избирательную комиссию Октябрьского района Пензы и областное отделение КПРФ. Решение о передаче вакантного мандата было принято на заседании бюро обкома.