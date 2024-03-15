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Глава Пензы проголосовал на выборах президента России

11:33 | 15.03.2024 | Политика

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Пенза, 15 марта 2024. PenzaNews. Глава города Пензы Александр Басенко проголосовал на выборах президента России на избирательном участке, расположенном в доме молодежи.

Глава Пензы проголосовал на выборах президента России

Фото: T.me/basenkoAN

«Вместе с супругой до начала рабочего дня проголосовал на выборах президента Российской Федерации», — написал Александр Басенко в своем Telegram-канале в пятницу, 15 марта.

«Призываю всех прийти, отдать свой голос. Это важное дело для каждого гражданина. Это залог успеха нашей страны!» — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», одним из первых на избирательный участок, расположенный в школе №11 в Пензе, пришел губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Также утром 15 марта на участке в музыкальном колледже имени А.А. Архангельского проголосовал спикер Заксобрания региона Вадим Супиков.

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