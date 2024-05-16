Олег Мельниченко находится в Пекине в составе российской делегации Политика

Пенза, 16 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко находится в Пекине в составе российской делегации.

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«Президент России находится в Китае с двухдневным визитом. Это первая зарубежная поездка Владимира Владимировича Путина после вступления его в должность главы государства по итогам мартовских выборов. КНР — важнейший стратегический партнер Российской Федерации. Я также нахожусь в Пекине, куда прибыл в составе российской делегации», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 16 мая.

Он отметил, что Пензенская область развивает и укрепляет сотрудничество с КНР: по общей доле импорта в регион Китай занимает первое место среди стран-импортеров, на КНР приходится свыше 11% от общей доли экспорта Пензенской области.

Олег Мельниченко подчеркнул, что межрегиональное взаимодействие — это важнейший тренд, заданный главами двух государств.

«В прошлом году состоялся рабочий визит нашей делегации в Китай. Подписано соглашение правительства Пензенской области с народным правительством провинции Шэньси. В конце апреля мы принимали в Пензе делегацию представителей народного правительства Шэньси во главе с губернатором Чжао Ганом», — напомнил Олег Мельниченко.

«Будем укреплять это взаимодействие, работая на благо наших регионов. Нам есть чему друг у друга учиться, что друг у друга перенять», — добавил он.