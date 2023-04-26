Олег Мельниченко прокомментировал итоги визита в Узбекистан Экономика

Пенза, 26 апреля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал итоги визита делегации региона в Узбекистан.

Фото: Pnzreg.ru

«Визит в Узбекистан считаю успешным. Мы не только заключили соглашения о сотрудничестве с Ташкентской и Андижанской областями, договорились о взаимодействии с Бухарской областью. Наш стенд на выставке «Иннопром. Центральная Азия» вызвал большой интерес у бизнесменов Узбекистана», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший вторник, 25 апреля.

Он отметил, что потенциал Пензенской области представляли более десятка компаний, стенд региона посетили многие гости, среди них раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Уже в первый день предпринимателей заинтересовала компания «Сейес», о которой я вам рассказывал раньше. Предприятие производит оборудование для переработки сельхозпродукции и теперь будет поставлять его в Узбекистан. Соглашение о сотрудничестве подписано между «СтанкоМашСтроем» и «Uzstanex», в рамках которого будет открыт дилерский центр в Ташкенте. Товарная марка Benza заключила эксклюзивный договор с «Manoil Tashkent». Также согласованы условия партнерского соглашения между заводом «ПензЭнергоМаш» и «Узбекхиммаш» для расширения выпуска продукции тяжелого машиностроения», — сообщил губернатор.

«Республика Узбекистан на протяжении многих лет выступает одним из экономических партнеров Пензенской области. Только за прошлый год наш торговый оборот превысил 770 млн. рублей. Но теперь мы выйдем на новый уровень», — подчеркнул Олег Мельниченко.