Олег Мельниченко посетит Узбекистан в составе официальной делегации под руководством президента РФ Экономика

Пенза, 26 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что отправляется в Узбекистан в составе официальной делегации под руководством президента РФ Владимира Путина.

Фото: T.me/omelnichenko

«Отправляюсь в Республику Узбекистан в составе официальной делегации под руководством президента России. Запланировано большое количество деловых встреч, в том числе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Нигматовичем Ариповым, хокимами Самаркандской и Бухарской областей. С Бухарской областью подпишем соглашение о сотрудничестве, о котором мы договаривались в прошлом году на выставке «Иннопром. Центральная Азия», — написал глава региона в своем Telegram-канале в воскресенье, 26 мая.

Он подчеркнул, что «главная задача — укрепление связей с Республикой Узбекистан, выстраивание взаимовыгодных отношений с ее регионами, увеличение торгового оборота».

«В прошлом году во время официального визита делегации Пензенской области в Узбекистан было подписано соглашение о сотрудничестве с Ташкентской и Андижанской областями. Благодаря расширению нашего взаимодействия, поставки пензенских предприятий в Узбекистан за 2023 год увеличились более чем на 40%. Будем работать дальше», — отметил Олег Мельниченко.