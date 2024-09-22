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Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области будет переименовано

11:02 | 22.09.2024 | Политика

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Пенза, 22 сентября 2024. PenzaNews. Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области будет переименовано в министерство региональной безопасности. Соответствующее постановление подписал председатель облправительства Николай Симонов.

Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области будет переименовано. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Переименовать министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей в Пензенской области в министерство региональной безопасности Пензенской области», — говорится в документе.

В нем добавляется, что главе ведомства Василию Ложкину необходимо подготовить и представить на утверждение проект положения о министерстве, утвердить структуру и штатное расписание и совершить другие юридические значимые действия.

В свою очередь губернатор Олег Мельниченко подписал указ о внесении соответствующих изменений в структуру исполнительных органов власти Пензенской области.

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