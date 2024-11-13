Утверждено положение о министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Политика

Пенза, 13 ноября 2024. PenzaNews. Положение о министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области утверждено постановлением облправительства, которое подписал глава регионального кабинета министров Николай Симонов.

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«Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области (далее — министерство) является исполнительным органом Пензенской области, обеспечивающим проведение государственной политики в сфере строительства, транспорта и дорожного хозяйства на территории Пензенской области. Министерство является исполнительным органом Пензенской области, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Пензенской области в области строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства, финансируемого из бюджета Пензенской области», — говорится в документе.

Из текста следует, что министерство будет осуществлять полномочия учредителя в отношении ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» и ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».

В нем указано также, что сокращенное название министерства — Минстрой Пензенской области, адрес места нахождения: Пенза, улица Суворова, 156.

«Содержание министерства осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области. [...] Министерство является главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых из бюджета Пензенской области на осуществление полномочий министерства в установленной сфере деятельности», — говорится в документе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2024 года председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подписал постановление №420-пП, в соответствии с которым полномочия министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области в сфере транспорта будут переданы министерству строительства и дорожного хозяйства региона.

В связи с этим ведомства должны быть переименованы в министерство цифрового развития и связи, а также в министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства соответственно.