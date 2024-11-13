Утверждено положение о министерстве цифрового развития и связи Пензенской области Политика

Пенза, 13 ноября 2024. PenzaNews. Положение о министерстве цифрового развития и связи Пензенской области утверждено постановлением облправительства, которое подписал глава регионального кабинета министров Николай Симонов.

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«Министерство цифрового развития и связи Пензенской области (далее — министерство) является исполнительным органом Пензенской области, уполномоченным осуществлять в установленном порядке реализацию государственной политики в сфере цифрового развития, информационных технологий и связи. Министерство образуется правительством Пензенской области в соответствии со структурой исполнительных органов Пензенской области», — говорится в документе.

В нем указано, что сокращенное наименование министерства — Минцифры Пензенской области, адрес места нахождения: Пенза, улица Кураева, 36A.

«Финансирование деятельности министерства осуществляется за счет средств бюджета Пензенской области. Структура, положение и предельная численность работников министерства утверждается правительством Пензенской области», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2024 года председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подписал постановление №420-пП, в соответствии с которым полномочия министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области в сфере транспорта будут переданы министерству строительства и дорожного хозяйства региона.

В связи с этим ведомства должны быть переименованы в министерство цифрового развития и связи, а также в министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства соответственно.