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Министерство строительства и дорожного хозяйства переименовано в министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства

14:08 | 30.11.2024 | Политика

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Пенза, 30 ноября 2024. PenzaNews. Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области переименовано в министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Об этом свидетельствуют данные единого государственного реестра юридических лиц.

Министерство строительства и дорожного хозяйства переименовано в министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующие сведения были внесены в ЕГРЮЛ в минувшую пятницу, 29 ноября.

Указано, что сокращенное название ведомства — Минстрой Пензенской области, адрес места нахождения — Пенза, улица Суворова, 156, руководитель — министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александр Гришаев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июле 2024 года председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подписал постановление №420-пП, в соответствии с которым полномочия министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области в сфере транспорта передаются министерству строительства и дорожного хозяйства региона.

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