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Наталья Озерова избавилась от приставки и.о. на посту главы администрации Первомайского района Пензы

18:11 | 06.12.2024 | Политика

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Пенза, 6 декабря 2024. PenzaNews. Наталья Озерова, которая исполняла обязанности главы администрации Первомайского района Пензы после того, как этот пост покинула Лидия Белякова, избавилась от приставки и.о.

Наталья Озерова избавилась от приставки и.о. на посту главы администрации Первомайского района Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте городской администрации, Наталья Озерова приступила к своим должностным обязанностям с четверга, 5 декабря.

По информации мэрии, Наталья Озерова имеет два высших образования: в 1993 году она окончила Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского по специальности «Учитель истории и социально-экономических дисциплин», в 2014-м — ПГУ, получив диплом юриста.

С 1993 по 1995 годы работала учителем истории, с 1995-го — занимала различные должности в органах региональной и муниципальной власти в сфере молодежной политики.

С 2014 по 2017 годы руководила горспорткомитетом.

С августа 2017 года занимала пост замглавы администрации Первомайского района Пензы.

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