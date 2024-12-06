Наталья Озерова избавилась от приставки и.о. на посту главы администрации Первомайского района Пензы Политика

Пенза, 6 декабря 2024. PenzaNews. Наталья Озерова, которая исполняла обязанности главы администрации Первомайского района Пензы после того, как этот пост покинула Лидия Белякова, избавилась от приставки и.о.

Фото: Penza-gorod.ru

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте городской администрации, Наталья Озерова приступила к своим должностным обязанностям с четверга, 5 декабря.

По информации мэрии, Наталья Озерова имеет два высших образования: в 1993 году она окончила Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского по специальности «Учитель истории и социально-экономических дисциплин», в 2014-м — ПГУ, получив диплом юриста.

С 1993 по 1995 годы работала учителем истории, с 1995-го — занимала различные должности в органах региональной и муниципальной власти в сфере молодежной политики.

С 2014 по 2017 годы руководила горспорткомитетом.

С августа 2017 года занимала пост замглавы администрации Первомайского района Пензы.