11:31:14 Вторник, 17 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор прокомментировал включение главы Мордовии в санкционный список ЕС

09:17 | 17.12.2024 | Политика

Печать

Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал включение главы Мордовии Артема Здунова в санкционный список Евросоюза.

Пензенский губернатор прокомментировал включение главы Мордовии в санкционный список ЕС

Фото: Pnzreg.ru

«Мой товарищ Артем Алексеевич Здунов, глава Республики Мордовия, внесен в очередной санкционный список Евросоюза, куда в этот раз включили 54 гражданина РФ и 30 наших компаний. Поздравляю Артема Алексеевича с этим замечательным событием! Наши «заклятые партнеры» из ЕС так отмечают тех, кто работает на благо России. Можно считать наложение санкций особым знаком признания от Евросоюза, которым «награждают» за заслуги перед Отечеством», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 16 декабря.

«А еще — думаю, что у коллективного Запада сработала генетическая память. Члены Европарламента помнят, как их прапрапрапрадеды 800 лет назад дрожали перед идущим на них войском Батыя, в авангарде которого шли мокшанские воины, возглавляемые князем Пурешем. Мордовский народ и сейчас внушает противникам трепет, даже находясь от них за тысячи километров. Так держать!» — добавил Олег Мельниченко.

Читайте также
В Бессоновском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело Житель Заречного по совету незнакомца перевел на «безопасный счет» более 400 тыс. рублей
В Каменском районе столкнулись два автомобиля, один из водителей госпитализирован Житель Нижнеломовского района угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело
Житель Пензы подозревается в краже из магазина спиртного на 6 тыс. рублей В Пензе водитель «КамАЗа» сбил пожилую женщину
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама