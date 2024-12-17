Пензенский губернатор прокомментировал включение главы Мордовии в санкционный список ЕС Политика

Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал включение главы Мордовии Артема Здунова в санкционный список Евросоюза.

Фото: Pnzreg.ru

«Мой товарищ Артем Алексеевич Здунов, глава Республики Мордовия, внесен в очередной санкционный список Евросоюза, куда в этот раз включили 54 гражданина РФ и 30 наших компаний. Поздравляю Артема Алексеевича с этим замечательным событием! Наши «заклятые партнеры» из ЕС так отмечают тех, кто работает на благо России. Можно считать наложение санкций особым знаком признания от Евросоюза, которым «награждают» за заслуги перед Отечеством», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 16 декабря.

«А еще — думаю, что у коллективного Запада сработала генетическая память. Члены Европарламента помнят, как их прапрапрапрадеды 800 лет назад дрожали перед идущим на них войском Батыя, в авангарде которого шли мокшанские воины, возглавляемые князем Пурешем. Мордовский народ и сейчас внушает противникам трепет, даже находясь от них за тысячи километров. Так держать!» — добавил Олег Мельниченко.