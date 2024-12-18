Олег Мельниченко поблагодарил депутатов Заксобрания Пензенской области за плодотворную работу в 2024 году Политика

Пенза, 18 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко на последней в этом году сессии Законодательного собрания региона выразил признательность депутатскому корпусу за плодотворную работу.

Фото: Pnzreg.ru

«Поблагодарил депутатский корпус Пензенской области за проделанную в уходящем году масштабную работу по приведению регионального законодательства в соответствие федеральному», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в среду, 18 декабря.

Он отметил, что принято свыше 300 законов Пензенской области, актуализировано более 100.

«Наш регион одним из первых в России полностью актуализировал законодательную базу», — подчеркнул губернатор.

«Спасибо коллегам за совместный труд на благо родной Пензенской области!» — добавил Олег Мельниченко.