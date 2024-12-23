Состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Пензы Политика

Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. Первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Пензы состоялось в понедельник, 23 декабря.

Фото: Pgduma.ru

В состав комиссии вошли восемь человек.

Четверо из них назначены представительным органом муниципального образования. Это председатель пензенской гордумы Денис Соболев, два его заместителя — Юрий Зиновьев и Алексей Петров, а также начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации Пензы Наталья Ипатова.

Еще четверо назначены губернатором Олегом Мельниченко. Это начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Пензенской области Дмитрий Гордеев, начальник управления государственной и муниципальной службы правительства региона Ольга Карпина, полномочный представитель губернатора Павел Маслов и заместитель руководителя аппарата – начальник государственно-правового управления облправительства Сергей Сластных.

На заседании в ходе голосования были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии. Ими стали Денис Соболев, Алексей Петров и Наталья Ипатова соответственно, сообщает пресс-служба гордумы.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы состоится 30 января.

Прием документов от кандидатов будет осуществляться с 24 декабря по 27 января.

Перечень требований к кандидатам на должность главы Пензы и документов, которые необходимо предоставить на рассмотрение конкурсной комиссии, опубликован на сайте гордумы.