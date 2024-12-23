20:48:12 Понедельник, 23 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Пензы

17:14 | 23.12.2024 | Политика

Печать

Пенза, 23 декабря 2024. PenzaNews. Первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Пензы состоялось в понедельник, 23 декабря.

Состоялось первое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Пензы

Фото: Pgduma.ru

В состав комиссии вошли восемь человек.

Четверо из них назначены представительным органом муниципального образования. Это председатель пензенской гордумы Денис Соболев, два его заместителя — Юрий Зиновьев и Алексей Петров, а также начальник отдела муниципальной службы и кадров администрации Пензы Наталья Ипатова.

Еще четверо назначены губернатором Олегом Мельниченко. Это начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Пензенской области Дмитрий Гордеев, начальник управления государственной и муниципальной службы правительства региона Ольга Карпина, полномочный представитель губернатора Павел Маслов и заместитель руководителя аппарата – начальник государственно-правового управления облправительства Сергей Сластных.

На заседании в ходе голосования были избраны председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии. Ими стали Денис Соболев, Алексей Петров и Наталья Ипатова соответственно, сообщает пресс-служба гордумы.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы состоится 30 января.

Прием документов от кандидатов будет осуществляться с 24 декабря по 27 января.

Перечень требований к кандидатам на должность главы Пензы и документов, которые необходимо предоставить на рассмотрение конкурсной комиссии, опубликован на сайте гордумы.

Читайте также
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» В Мокшане начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре
Жителя Пензы будут судить за причинение смерти женщине и избиение мужчины Телефонные мошенники выманили у жительницы Пензенского района 200 тыс. рублей
В Пензе посетительница бара распылила содержимое перцового баллончика в лицо молодой женщины Житель Городищенского района лишился около 700 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама