Мельниченко пожелал Денисову удачи в конкурсе на пост главы Пензы Политика

Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пожелал временно исполняющему полномочия главы Пензы Олегу Денису удачи в конкурсе на пост высшего должностного лица города.

Фото: Pnzreg.ru

«Провел заключительное в 2024 году заседание областного правительства. Накануне Олег Вячеславович Денисов подал документы для участия в конкурсе на должность главы города Пензы. Уверен, это его осознанный выбор — он не боится сложной работы. Решение — за депутатами Пензенской городской думы. Я пожелал ему удачи на конкурсе», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в субботу, 28 декабря.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы состоится 30 января.

Прием документов от кандидатов будет осуществляться по 27 января.

Перечень требований к кандидатам на должность главы Пензы и документов, которые необходимо предоставить на рассмотрение конкурсной комиссии, опубликован на сайте гордумы.