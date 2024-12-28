20:51:47 Суббота, 28 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко пожелал Денисову удачи в конкурсе на пост главы Пензы

17:07 | 28.12.2024 | Политика

Печать

Пенза, 28 декабря 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко пожелал временно исполняющему полномочия главы Пензы Олегу Денису удачи в конкурсе на пост высшего должностного лица города.

Мельниченко пожелал Денисову удачи в конкурсе на пост главы Пензы

Фото: Pnzreg.ru

«Провел заключительное в 2024 году заседание областного правительства. Накануне Олег Вячеславович Денисов подал документы для участия в конкурсе на должность главы города Пензы. Уверен, это его осознанный выбор — он не боится сложной работы. Решение — за депутатами Пензенской городской думы. Я пожелал ему удачи на конкурсе», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в субботу, 28 декабря.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Пензы состоится 30 января.

Прием документов от кандидатов будет осуществляться по 27 января.

Перечень требований к кандидатам на должность главы Пензы и документов, которые необходимо предоставить на рассмотрение конкурсной комиссии, опубликован на сайте гордумы.

Читайте также
Житель Лунино по совету «сотрудника силового ведомства» взял кредит, продал автомобиль и перевел на неизвестный счет 1,7 млн. рублей Жительница Кузнецка лишилась около 500 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
Житель Пензенского района осужден за приобретение и использование поддельного водительского удостоверения Коллектив «Термодома» награжден за активное участие в реализации федерального проекта «Жилье» в 2024 году
В Пензе женщина передала 300 тыс. рублей незнакомке, думая, что помогает дочери В Заречном пенсионерка лишилась 300 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама