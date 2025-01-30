Внесены изменения в состав правительства Пензенской области Политика

Пенза, 30 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ о внесении изменений в состав правительства региона.

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«Указать новую должность Ложкина Василия Алексеевича — министр региональной безопасности Пензенской области», — говорится в документе, который опубликован на сайте регионального правительства в четверг, 30 января.

В нем указано, что в состав регионального правительства включен советник губернатора Дмитрий Федотов.

«Исключить: Климанова Олега Владимировича — советника губернатора Пензенской области, Комарова Алексея Павловича — министра образования Пензенской области», — добавляется в тексте.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.