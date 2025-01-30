17:19:07 Суббота, 1 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Внесены изменения в состав правительства Пензенской области

17:01 | 30.01.2025 | Политика

Печать

Пенза, 30 января 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ о внесении изменений в состав правительства региона.

Внесены изменения в состав правительства Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Указать новую должность Ложкина Василия Алексеевича — министр региональной безопасности Пензенской области», — говорится в документе, который опубликован на сайте регионального правительства в четверг, 30 января.

В нем указано, что в состав регионального правительства включен советник губернатора Дмитрий Федотов.

«Исключить: Климанова Олега Владимировича — советника губернатора Пензенской области, Комарова Алексея Павловича — министра образования Пензенской области», — добавляется в тексте.

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Читайте также
В Пензе около 10 школ присоединились к проекту «Музыка вместо звонков» Органы прокуратуры Пензенской области в 2024 году выявили более 1,3 тыс. нарушений в сфере обращения с ТКО
Житель Пензы, решивший пройти курсы по веб-дизайну за 430 тыс. рублей, стал жертвой мошенничества Новый знакомый предложил проводить жительницу Пензы и ограбил ее по пути из развлекательного заведения
В Пензенской области за сутки произошло два пожара Жительница Кузнецка перевела на чужой счет более 80 тыс. рублей в надежде получить посылку от зарубежного певца
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама