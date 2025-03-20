Пензенский губернатор запретил использовать на заседаниях правительства средства беспроводной связи, звукозаписывающие устройства, фото- и видеоаппаратуру Политика

Пенза, 20 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подписал указ, в соответствии с которым участникам заседаний правительства региона и приглашенным лицам запрещается приносить и использовать средства беспроводной связи и коммуникации, кино-, видео-, фотоаппаратуру и звукозаписывающие устройства.

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«Внести изменение в регламент губернатора и правительства Пензенской области, [...] изложив пункт 4.18 раздела 4 «Порядок проведения заседаний правительства и оформление принятых решений» в следующей редакции: «участникам заседания и приглашенным лицам запрещается приносить и использовать в зале заседаний: средства беспроводной связи и коммуникации; кино-, видео-, фотоаппаратуру, звукозаписывающие устройства», — сказано в документе, подписанном 18 марта.

Контроль за исполнением указа возложен на вице-губернатора Пензенской области Сергея Федотова.