Олег Мельниченко принял участие в заседании совета при полпреде президента РФ в ПФО Политика

Пенза, 26 марта 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе, которое состоялось в Казани в минувший вторник, 25 марта.

Фото: Pnzreg.ru

«В Казани принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента России в ПФО Игоре Анатольевиче Комарове. Главной темой стала миграционная политика. Поручение президента — разработка новой концепции, ключевыми направлениями которой будут безопасность граждан, сбережение российской культурной идентичности, поддержание межнационального и межрелигиозного мира и согласия», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Пензенский регион заинтересован в квалифицированных иностранных специалистах, студентах, в людях, которые принимают наш образ жизни, разделяют наши ценности и готовы вливаться в социум», — подчеркнул он.

Губернатор напомнил, что при поддержке Общественной палаты Пензенской области за счет средств гранта из регионального бюджета реализуется проект социально-культурной адаптации мигрантов.

«Проект предусматривает лекции по основам конституционного строя и правовому регулированию миграционных отношений в РФ, проведение круглых столов для работодателей и национально-культурных организаций, распространение среди иностранных граждан информационных материалов», — отметил Олег Мельниченко.

«Получить бесплатно такие услуги в этом году смогут не менее 2 тыс. мигрантов», — добавил он.