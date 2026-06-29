11:49:59 Понедельник, 29 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко возглавил региональную группу списка «Единой России» на выборах в Госдуму

10:31 | 29.06.2026 | Политика

Печать

Пенза, 29 июня 2026. PenzaNews. Секретарь реготделения «Единой России», губернатор Пензенской области Олег Мельниченко возглавил региональную группу №23 федерального списка кандидатов от партии на выборах в Госдуму РФ девятого созыва.

Олег Мельниченко возглавил региональную группу списка «Единой России» на выборах в Госдуму

Фото: Max.ru/omelnichenko

Всего в эту региональную группу вошли четыре человека.

Их имена секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев зачитал в ходе первого этапа XXIII съезда партии, состоявшегося в Москве в минувшее воскресенье, 28 июня.

«Региональная группа №23: Мельниченко Олег Владимирович, Бичаев Артем Александрович, Демидов Антон Вячеславович, Николаев Артем Михайлович», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», сформировано 57 региональных групп федерального списка кандидатов от партии. В их состав вошли 55 действующих глав субъектов РФ.

В общефедеральную часть списка включены пять человек: глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

Выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва назначены на 20 сентября. Голосование будет проходить в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября.


Читайте также
Мошенники выманили у жительницы Пензы около 400 тыс. рублей В Пензе женщина госпитализирована после наезда автомобиля
В Кузнецке мужчина приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима за убийство Житель Башмаково обвиняется в причинении смерти соседу
В Пензенском районе опрокинулся автомобиль, водитель погиб МТС запустила сеть 4G на территории ЖК «Европейский» в Заречном
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама