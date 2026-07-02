Лисин, Куликов, Шаляпин и Ерошенко подали документы для регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 2 июля 2026. PenzaNews. Избирательная комиссия Пензенской области 1 июля приняла документы от четырех кандидатов, выдвинутых для участия в выборах губернатора, это Михаил Лисин («Справедливая Россия»), Павел Куликов (ЛДПР), Олег Шаляпин (КПРФ) и Виктор Ерошенко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте облизбиркома.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Документы представлены кандидатами лично», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что с этого дня у каждого из них статус «выдвинутый кандидат».

«После представления кандидатом документов на регистрацию, проверки этих документов и принятия областной комиссией решений о регистрации кандидат приобретает статус «зарегистрированный кандидат», — добавляется в сообщении.

В нем указано, что на ближайшем заседании избирательной комиссии Пензенской области будет принято постановление о разрешении об открытии специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатам на должность губернатора.

Михаил Лисин — индивидуальный предприниматель, председатель совета реготделения «Справедливой России», депутат Пензенской городской думы восьмого созыва.

Павел Куликов — заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва, член координационного совета реготделения ЛДПР.

Олег Шаляпин — заместитель председателя Пензенской городской думы восьмого созыва, первый секретарь обкома КПРФ.

Виктор Ерошенко — ректор Института регионального развития Пензенской области, председатель совета реготделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 июня документы в облизбирком подал действующий губернатор Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Олег Мельниченко. Его выдвинула партия «Единая Россия».

Выборы главы региона назначены на 20 сентября 2026 года.