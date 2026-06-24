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Олег Мельниченко подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора

15:01 | 24.06.2026 | Политика

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Пенза, 24 июня 2026. PenzaNews. Действующий губернатор Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Олег Мельниченко подал в облизбирком документы для начала процедуры регистрации в качестве кандидата на пост главы региона.

Олег Мельниченко подал документы для регистрации в качестве кандидата на пост губернатора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«24 июня 2026 года в избирательную комиссию Пензенской области поступили документы от первого кандидата на должность губернатора Пензенской области Олега Мельниченко. Документы представлены кандидатом лично», — говорится в сообщении, размещенном в сообществе облизбиркома в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что рабочая группа приняла представленные документы.

«На ближайшем заседании избирательной комиссии Пензенской области будет принято постановление о разрешении об открытии специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидату на должность губернатора Пензенской области Олегу Мельниченко», — сказано в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «Единая Россия» выдвинула кандидатом на пост губернатора Пензенской области действующего главу региона, секретаря реготделения партии Олега Мельниченко. Соответствующее решение было принято большинством голосов в ходе 39-й конференции реготделения «Единой России», состоявшейся в центре культурного развития «Дом офицеров» 20 июня.


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