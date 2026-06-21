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«Единая Россия» выдвинула Олега Мельниченко кандидатом на пост губернатора Пензенской области

08:01 | 21.06.2026 | Политика

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Пенза, 21 июня 2026. PenzaNews. «Единая Россия» выдвинула кандидатом на пост губернатора Пензенской области действующего главу региона, секретаря реготделения партии Олега Мельниченко. Соответствующее решение принято большинством голосов в ходе 39-й конференции регионального отделения «Единой России», состоявшейся в центре культурного развития «Дом офицеров» 20 июня.

«Единая Россия» выдвинула Олега Мельниченко кандидатом на пост губернатора Пензенской области

Фото: Penza.er.ru

«Большинством голосов было принято решение о выдвижении от партии на пост главы региона кандидатуры Олега Мельниченко, который в течение предыдущих 5 лет является секретарем регионального отделения партии, а также губернатором Пензенской области», — говорится в сообщении, размещенном на сайте реготделения «Единой России».

Олег Мельниченко поблагодарил однопартийцев.

«Искренне благодарю за отзывы о моей работе и работе моей команды. Обратная связь — это всегда возможность понять, что людям важно и нужно. Мнение жителей помогает мне как руководителю региона принимать важные решения для развития Пензенской области. Я чувствую отклик моих земляков и поддержку президента, поэтому решил участвовать в новых выборах на пост губернатора», — сказал Олег Мельниченко, слова которого приводятся в сообщении.

В тексте добавляется, что на конференции также был определен состав делегации Пензенской области для участия в XXIII съезде «Единой России», первый этап которого пройдет в Москве 28 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области назначены на 20 сентября 2026 года.


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