«Единая Россия» выдвинула Олега Мельниченко кандидатом на пост губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 21 июня 2026. PenzaNews. «Единая Россия» выдвинула кандидатом на пост губернатора Пензенской области действующего главу региона, секретаря реготделения партии Олега Мельниченко. Соответствующее решение принято большинством голосов в ходе 39-й конференции регионального отделения «Единой России», состоявшейся в центре культурного развития «Дом офицеров» 20 июня.

Фото: Penza.er.ru

«Большинством голосов было принято решение о выдвижении от партии на пост главы региона кандидатуры Олега Мельниченко, который в течение предыдущих 5 лет является секретарем регионального отделения партии, а также губернатором Пензенской области», — говорится в сообщении, размещенном на сайте реготделения «Единой России».

Олег Мельниченко поблагодарил однопартийцев.

«Искренне благодарю за отзывы о моей работе и работе моей команды. Обратная связь — это всегда возможность понять, что людям важно и нужно. Мнение жителей помогает мне как руководителю региона принимать важные решения для развития Пензенской области. Я чувствую отклик моих земляков и поддержку президента, поэтому решил участвовать в новых выборах на пост губернатора», — сказал Олег Мельниченко, слова которого приводятся в сообщении.

В тексте добавляется, что на конференции также был определен состав делегации Пензенской области для участия в XXIII съезде «Единой России», первый этап которого пройдет в Москве 28 июня.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», выборы губернатора Пензенской области назначены на 20 сентября 2026 года.