В Старой Потловке пройдет добровольческий лагерь «Святки — 2017» Религия

Пенза, 6 января 2017. PenzaNews. Четырнадцатый добровольческий лагерь «Святки — 2017» будет действовать в селе Старая Потловка Колышлейского района Пензенской области с 13 по 15 января.

Фото попечительского совета храма святой мученицы Аллы

«Мы приглашаем молодежь — всех, кто хочет побывать в селе и посмотреть, как восстанавливается храм, поздравить сельских стариков, детей. Зимой много каких-то серьезных работ сделать вряд ли можно», — сообщил ИА «PenzaNews» председатель приходского совета храма святой мученицы Аллы Александр Мраморнов.

Он уточнил, что форма поздравления будет выбрана после того, как станет известен весь состав участников лагеря.

«Наша задача, прежде всего, думать о людях, а также думать о храме нашем, который восстанавливается. Каждый, кто приедет, сможет принять участие в работах, которые возобновятся после новогодних каникул, 9 января», — добавил собеседник агентства.

По его словам, одной из основных целей волонтерского лагеря является привлечение внимания к храму святой мученицы Аллы.

Александр Мраморнов отметил, что также участники лагеря смогут познакомиться с животными, которые обитают на ферме при храме.

«У нас порядка 15 овечек и козочек. Конечно, все, кто будет участвовать в лагере, пообщаются, пофотографируются», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, как ожидается, в лагерь приедут 15–20 человек.

«Зимние обычно небольшие выезды. Если их будет больше, мы будем только рады. Думаю, мы найдем места, где они смогут устроиться, переночевать. Зависит все от тех людей, которые захотят поехать», — резюмировал Александр Мраморнов.