Используемые при отделке Спасского собора в Пензе материалы прослужат не меньше полувека Религия

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Используемые при отделке Спасского кафедрального собора Пензы материалы — краска, штукатурка и шпаклевка известной немецкой фирмы «Keim» — прослужат, как ожидается, не менее 50–70 лет без существенных изменений. Об этом сообщил главный инженер Пензенской епархии Вадим Яцков в ходе пресс-конференции, состоявшейся на стройплощадке во вторник, 11 апреля.

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По его словам, на данный момент штукатурные работы завершены, на 70% выполнена шпаклевка, на 30% — покраска.

«В зимний период у нас производились работы по монтажу системы отопления. По собору она смонтирована», — сказал он.

Вадим Яцков добавил, что вентиляция готова примерно на 30%, смонтирована часть системы электроснабжения.

«Также мы закончили кровлю полностью — на 100%, утепление чердачного помещения, ограждение кровли», — проинформировал он.