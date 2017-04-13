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На фасаде храма в Вазерках установлены иконы

15:26 | 13.04.2017 | Религия

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Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Иконы Пресвятой Богородицы и святителя Василия Великого установлены на фасаде храма в честь Святой Троицы в селе Вазерки Бессоновского района Пензенской области.

На фасаде храма в Вазерках установлены иконы

Фото: Пензенская-епархия.рф

В среду, 12 апреля, настоятель храма иерей Николай Кочанов освятил иконы, после чего их разместили на фасаде с использованием специальной автовышки.

На важном для православных христиан села событии присутствовали благочинный Бессоновского округа иерей Александр Угольков, председатель Вазерского сельсовета Иван Бешинов, а также учащиеся школы и местные жители.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, строительство церкви было начало в 1762 году. В 1930-х храм бездействовал, в 1946 году был вновь официально открыт. Однако в феврале 1959 он сгорел, после чего последовало официальное постановление о закрытии прихода.

В 2003 году приход был вновь зарегистрирован, а летом 2010 года в разрушенном храме были возобновлены службы. В настоящий момент ведутся работы по его восстановлению.
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