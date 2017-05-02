Пензенские мусульмане после нападения на имама попросили защиты у верховного муфтия Религия

Пенза, 2 мая 2017. PenzaNews. Представители мусульманской общественности Пензенской области в связи с нападением на имама Исляма Давыдова в Кузнецком районе обратились к председателю Центрального духовного управления мусульман России, верховному муфтию Талгату Таджуддину с просьбой о защите от религиозных экстремистов.

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«24 апреля 2017 года на возвращающегося с ночной молитвы главного имам-ахунда РДУМ Пензенской области Центрального духовного управления мусульман России, на пороге его дома в селе Бестянка Кузнецкого района, было совершено покушение. Трое злоумышленников без объяснения причин ударом по голове битой повалили его и начали избивать (ногами и битой). Их остановил звук открывающейся железной калитки, после чего они побежали к поджидавшему автомобилю без номеров», — говорится в обращении, текст которого опубликован на сайте ЦДУМ России.

В нем отмечается, что это не первый подобный инцидент.

«В конце мая 2016 года около 1.00 по московскому времени перед домом Исляма-хазрата Давыдова «коктейлем Молотова» неизвестные сожгли его машину. После этого инцидента, посовещавшись с близкими, было принято решение не разглашать случившееся и не обращаться в правоохранительные органы по этому поводу с надеждой на то, что совершившие злодеяние одумаются и покаются. События, произошедшее 24 апреля 2017 года, показали, что это решение было ошибочным, и безнаказанность придала им больше дерзости», — говорится в тексте.

В обращении поясняется, что деятельность, которую Ислям Давыдов осуществляет с 2001 года, «направлена на духовно-нравственное возрождение общества и обучение людей правильному пониманию ислама, который призывает людей к миру, добру и взаимопониманию».

«Мусульманская общественность и имамы Пензенской области гневно осуждают и требуют от правоохранителей найти и привлечь к ответственности экстремистов для пресечения подобных злодеяний. Просим Вас как лидера российских мусульман принять меры для защиты имамов и их семей от религиозных экстремистов, взять под личный контроль данный инцидент, через средства массовой информации предать гласности подобного рода преступления, направленные на попирание Конституции РФ и свободы личности в правовом государстве [...]» — говорится в обращении.

В пресс-службе управления МВД России по Пензенской области не смогли оперативно прокомментировать ИА «PenzaNews» информацию о нападении на имама.