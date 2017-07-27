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КПРФ выступила против передачи церкви здания ДК имени Дзержинского в Пензе

20:48 | 27.07.2017 | Общество

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Пенза, 27 июля 2017. PenzaNews. Бюро пензенского обкома Компартии России немедленно отреагировало на появившуюся в СМИ информацию о том, что находящееся на балансе ОАО «РЖД» здание ДК имени Ф.Э. Дзержинского может быть передано в ведение Русской православной церкви.

КПРФ выступила против передачи церкви здания ДК имени Дзержинского в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это уже не первая попытка служителей культа прибрать к рукам здание клуба, располагающееся в центре города. Еще в 2012 году они начали активную кампанию по решению вопроса в свою пользу. Но тогда возмутилась родительская общественность, которая не пожелала, чтобы дети (а их порядка 300) остались без кружков и секций, действующих на базе дворца культуры. Да и у самих церковников, видимо, не все срослось в переговорах с руководством железной дороги. Теперь же они решили начать все снова, делая при этом оговорку: дескать, все кружки будут сохранены, и даже их будет больше. Возникает вопрос: зачем тогда вообще следует передавать это здание? Ведь сейчас там уже имеется так называемая молельная комната, где верующие могут приобщиться к культу», — говорится в заявлении бюро, подписанном членом президиума ЦК КПРФ, лидером пензенских коммунистов, депутатом Законодательного собрания региона Георгием Камневым.

В документе подчеркивается, что КПРФ выступает категорически против передачи Русской православной церкви здания дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского.

При этом в нем напоминается, что ранее — в декабре 2016 года — решением Пензенской городской думы в собственность епархии уже было бесплатно передано здание бывшего кинотеатра «Луч» в Арбеково, хотя фракция КПРФ голосовала против.

«Мы будем использовать все законные методы борьбы против попыток превратить очередной объект культуры — дворец культуры имени Ф.Э. Дзержинского — в место отправления культа. Обращаемся с данным заявлением к руководству Пензенской епархии с требованием прекратить всякие переговоры по данному вопросу. Требуем также от руководства ОАО «РЖД» не допустить свершения очередного факта передачи церкви важнейшего для города объекта. Призываем всех неравнодушных граждан высказываться по данному вопросу в СМИ, социальных сетях и иных источниках информации, а также направлять личные обращения в адрес епархии и ОАО «РЖД», — говорится в тексте документа.

Кроме того, в нем сообщается о начале сбора подписей против передачи здания церкви и о подготовке к массовой акции протеста.
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