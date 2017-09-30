Священник из Пензы выступил на конференции с докладом о беспилотных аппаратах Религия

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Доцент пензенской духовной семинарии иеромонах Киприан (Шаткин) прочел доклад «Беспилотные аппараты и системы как проблема теологического и гуманитарного дискурсов» на всероссийской конференции «Философия в условиях социокультурного многообразия: от экспертного знания до мировоззренческих ориентиров», прошедшей в Саратове.

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Выступление священника было организовано в рамках секции «Религиоведение в пространстве гуманитарного образования: проблемы, методологии теории и экспертизы».

Как сообщает пресс-служба семинарии, в рамках доклада были обозначены формирующиеся в современной западной теологии и философии подходы к осмыслению влияния элементов цифровой цивилизации на религиозную жизнь и представления о добродетели.

Слушатели ознакомились с результатами анализа повседневного взаимодействия человека с псевдоразумными системами искусственного интеллекта и его влияния на взаимоотношения с другими людьми.

Оживленную дискуссию вызвали рассуждения, связанные с влиянием дистанционных и так называемых прокси-войн на общественные представления о чести и доблести.