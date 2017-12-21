Митрополит Серафим освятил перинатальный центр в Пензе Религия

Пенза, 21 декабря 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения нового перинатального центра в минувшую среду, 20 декабря.

Фото: Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили протоиерей Алексий Спирин, иеромонахи Феодор (Володин) и Петр (Бородулин), иерей Сергий Червяков и протодиакон Дионисий Сушко.

«Со словами молитвы архипастырь окропил стены больницы, а в завершение чина его высокопреосвященство поздравил собравшихся со знаменательным событием и преподнес учреждению на молитвенную память образ Святой троицы. В этот день за богослужением молились руководство, врачи, медицинский персонал и сотрудники центра», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенской епархии.

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После совершения чина священнослужители окропили отделения перинатального центра и рабочие кабинеты святой водой.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», перинатальный центр на 130 коек введен в эксплуатацию на территории пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко 23 ноября 2017 года.

Учреждение позволит реализовать многоуровневую систему медицинского сопровождения беременных женщин, включая пациенток, которые по показаниям врачей могут родить только при получении высокотехнологичной помощи.