Пензенские паломники отправились в малый хадж
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Пенза, 5 января 2018. PenzaNews. 20 паломников из разных районов Пензенской области прибыли в Саудовскую Аравию для совершения умры — малого хаджа. Об этом сообщает пресс-служба духовного управления мусульман региона.
Фото: Dumpo.ru
Руководителем группы паломников стал имам города Пензы Юсеф Бибарсов.
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Перед отправлением имам-мухтасиб Городищенского района Рифат Абузяров отметил, что людей, отправляющихся в Мекку и Медину, можно назвать по-настоящему счастливыми.
«Умра — сунна посланника Аллаха. Также она является подготовкой к хаджу для тех, кто еще не выполнил пятый столп ислама», — пояснил он.
Рифат Абузяров призвал мусульман молиться перед святынями за российских единоверцев.
Многие из группы паломников совершают умру впервые. Их поездка продлится 12 дней.