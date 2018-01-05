Пензенские паломники отправились в малый хадж Религия Пенза, 5 января 2018. PenzaNews. 20 паломников из разных районов Пензенской области прибыли в Саудовскую Аравию для совершения умры — малого хаджа. Об этом сообщает пресс-служба духовного управления мусульман региона. Фото: Dumpo.ru Руководителем группы паломников стал имам города Пензы Юсеф Бибарсов. Читайте также

Ислям Дашкин избран в президиум Совета муфтиев России Перед отправлением имам-мухтасиб Городищенского района Рифат Абузяров отметил, что людей, отправляющихся в Мекку и Медину, можно назвать по-настоящему счастливыми. «Умра — сунна посланника Аллаха. Также она является подготовкой к хаджу для тех, кто еще не выполнил пятый столп ислама», — пояснил он. Рифат Абузяров призвал мусульман молиться перед святынями за российских единоверцев. Многие из группы паломников совершают умру впервые. Их поездка продлится 12 дней. Нашли ошибку в тексте?

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