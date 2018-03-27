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В Городище мощи Николая Чудотворца и Матроны Московской пробудут до 28 марта

08:39 | 27.03.2018 | Религия

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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Частицы мощей Николая Чудотворца и блаженной старицы Матроны Московской останутся в Покровском храме города Городище Пензенской области до среды, 28 марта.

В Городище мощи Николая Чудотворца и Матроны Московской пробудут до 28 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте миссионерского отдела Пензенской епархии, церковь на улице Московской будет открыта с 8.00 до 16.00.

В это время поклониться святыням сможет любой желающий.

Мощи увезут из храма в 11.00.

Николай Чудотворец почитается в России как покровитель сирот, моряков, путешественников и невинно осужденных.

Блаженная старица Матрона прославилась праведной жизнью и многочисленными чудесами. Тысячи людей обращаются к ней с просьбами об исцелении, решении финансовых трудностей, сохранении семьи, укреплении в вере.
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