Православные врачи будут консультировать пациентов в отдаленных пензенских селах Религия

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Представители пензенского регионального отделения Всероссийского общества православных врачей планируют ежемесячно проводить консультации в отдаленных селах. Об этом сообщил председатель отдела по взаимоотношениям с медицинскими учреждениями Пензенской епархии иеромонах Феодор (Володин).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первым подобным опытом работы специалистов из Пензы стала акция для прихожан храма в честь Димитрия Солунского города Каменки.

По окончании божественной литургии все нуждающиеся в медицинской помощи были осмотрены врачами различных терапевтических направлений — кардиологом, эндокринологом, терапевтом, хирургом и психотерапевтом.

Также в рамках выездной сессии состоялась лекция психотерапевта Анатолия Загребаева на тему «Психосоматические расстройства», сообщается на сайте Пензенской епархии.