EN
16:21:47 Вторник, 15 мая
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Православные врачи будут консультировать пациентов в отдаленных пензенских селах

15:00 | 15.05.2018 | Религия

Печать

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Представители пензенского регионального отделения Всероссийского общества православных врачей планируют ежемесячно проводить консультации в отдаленных селах. Об этом сообщил председатель отдела по взаимоотношениям с медицинскими учреждениями Пензенской епархии иеромонах Феодор (Володин).

Православные врачи будут консультировать пациентов в отдаленных пензенских селах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Первым подобным опытом работы специалистов из Пензы стала акция для прихожан храма в честь Димитрия Солунского города Каменки.

По окончании божественной литургии все нуждающиеся в медицинской помощи были осмотрены врачами различных терапевтических направлений — кардиологом, эндокринологом, терапевтом, хирургом и психотерапевтом.

Также в рамках выездной сессии состоялась лекция психотерапевта Анатолия Загребаева на тему «Психосоматические расстройства», сообщается на сайте Пензенской епархии.

Загрузка...
Читайте также
Под Пензой экс-полицейский приговорен к лишению свободы за взятку в 13 тыс. рублей «Гефест» выполнит реставрационные работы в Спасском соборе Пензы
Белозерцев в Саратове принял участие в совещании с Патрушевым и Бабичем В пензенские школы к 1 сентября поступит более 54 тыс. бесплатных дневников
Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Международным днем семьи В аэропорту Пензы выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама