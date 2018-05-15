«Гефест» выполнит реставрационные работы в Спасском соборе Пензы Религия

Пенза, 15 мая 2018. PenzaNews. Московская компания «Гефест» подала единственную заявку на конкурс, по результатам которого будет заключен госконтракт на проведение реставрационных работ в восстанавливаемом Спасском кафедральном соборе Пензы.

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Как отмечается в протоколе, размещенном на портале госзакупок 15 мая, заявка признана соответствующей требованиям, указанным в документации.

Заказчиком работ выступило ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации». Основанием для их производства является научно-проектная документация, разработанная ООО «Гражданпроект».

Торги были организованы в соответствии с планом организационно-финансовых мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)» на текущий год.

Исполнитель предложил цену контракта в сумме 21 млн. 389 тыс. 998 рублей. При этом источником финансирования является федеральный бюджет.

Выполнить работы предстоит до 12 октября 2018 года.

Как отмечается в пояснительной записке к описанию интерьеров, перед авторами проекта лепного декора стояло две задачи — приблизить внутреннее убранство воссозданного Спасского собора к интерьерам его исторического предшественника, а также соблюсти принцип стилевого соответствия внешнего и внутреннего облика здания.

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Работу осложнял тот факт, что фотографий внутреннего убранства почти не сохранилось. Однако на тех, что дошли до наших дней, видны лепные карниз и фриз — утонченные и сложные, в духе русского классицизма. Также авторы проекта отталкивались от интерьеров храмов, близких по эпохе и стилю к времени строительства и украшения исторического собора.

В документации уточняется, что Спасский кафедральный собор, построенный в 1800–1824 годах и взорванный в 1934-м, представлял собой памятник эпохи классицизма. Он включал в себя двухэтажный пятикупольный храм и отдельно стоящую колокольню. Согласно архивам, настенная живопись представляла собой 80 сюжетов, последовательно открывающих верующим библейскую историю — от Ветхого до Нового Завета. Расписывали собор художники Кузьма Макаров, его ученики и сыновья, в том числе академик живописи Иван Макаров.

В 2011 году были начаты работы по воссозданию собора на прежнем месте. Здание нового первохрама спроектировано в классическом стиле с повторением основных пропорций и деталей разрушенного здания.