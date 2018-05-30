Один из храмов Пензы планируется адаптировать для разных групп инвалидов Религия

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Один из храмов Пензы планируется сделать полностью доступным для людей с различными формами инвалидности. Об этом сообщила член Общественной палаты России, председатель пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

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«Мы с владыкой [митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом] задумали один из храмов наших сделать полностью доступным для людей с инвалидностью. Там будут специализированные подсвечники, иконы для слепых, заезды, чтобы люди с любой формой инвалидности могли прийти в храм и помолиться Богу», — пояснила она.

Мария Львова-Белова отметила, что в этот храм будут переданы две деревянные тактильные иконы из города Алатырь Чувашии, врученные ей на мероприятии, посвященном старту проекта «Арт-поместье «Новые берега» в селе Богословка в среду, 30 мая.

По ее словам, они предназначены для слабовидящих, которые смогут воспринимать изображение на иконах с помощью прикосновений.