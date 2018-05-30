Под Пензой дан старт проекту «Арт-поместье «Новые берега» Общество

Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. Символический старт создания арт-поместья «Новые берега» дан в поле на окраине села Богословка Пензенской области в среду, 30 мая.

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На церемонии присутствовали студенты центров для инвалидов «Дом Вероники» и «Квартал Луи», меценаты, строители и все причастные к реализации данной инициативы.

После молебна, который на месте будущей застройки провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, суть проекта пояснила член Общественной палаты России, председатель пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

По ее словам, после открытия «Квартала Луи» и «Дома Вероники» стал очевиден большой запрос со стороны людей с ограниченными возможностями здоровья на подобные объекты.

«Мы понимаем, что наши студенты «Квартала», которые четыре года назад пришли еще неокрепшими птенцами, совершенно готовы к тому, чтобы выходить в самостоятельную жизнь, а выходить дальше некуда», — отметила она.

Мария Львова-Белова уточнила, что в настоящий момент ведется разработка проектно-сметной документации и переоформление земельного участка площадью 2 га, находящегося в собственности организации, для блокированной жилой застройки — всего будет возведено 10 домов на 55 квартир.

По ее словам, дома станут собственностью бывших студентов, где они смогут создавать свои семьи и воспитывать детей.

«Часть жилья будет использоваться для людей в трудной жизненной ситуации с активной жизненной позицией. Мы будем давать возможность — грант жильем — для того, чтобы за какой-то период времени эти семьи могли собраться и продолжать свою жизненную траекторию. Плата за проживание для них будет — участие в жизни наших ребят и помощь в развитии арт-поместья», — сказала исполнительный директор АНО «Квартал Луи».

Мария Львова-Белова предположила, что осенью будет залит фундамент если не для всего поселка, то хотя бы для нескольких домов.

«Я очень надеюсь, что люди, которые понимают важность и нужность этого процесса и проекта, к нам присоединятся, и мы вместе сможем это завершить», — добавила она.

После этого Мария Львова-Белова вместе с несколькими подопечными надела паруса на небольшой деревянный корабль, что ознаменовало старт проекта.

Как пояснил архитектор Александр Киреев, что на этой территории, где нет больших перепадов высоты, в полной мере удастся создать безбарьерную среду.

«Главное — создать здесь условия для жизни, подходящие для них. В принципе, поскольку квартал довольно-таки удаленный, нужно сюда притягивать какую-то общественную функцию [для людей] из поселка», — предложил он.

Александр Киреев отметил также, что проблем с подведением газа и электричества к новым домам возникнуть не должно, вместе с тем определенную сложность представляет обустройство канализации.