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Ильдар Акчурин перечислил 500 тыс. рублей на строительство мечети в Пензе

13:41 | 08.08.2018 | Религия

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Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Директор по общим вопросам ООО «Жилстрой», депутат областного Законодательного собрания от партии «Единая Россия» Ильдар Акчурин пожертвовал 500 тыс. рублей рублей на строительство Соборной мечети, которая возводится на проспекте Победы в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте благотворительного фонда развития татарского духовного наследия «Сияние».

Ильдар Акчурин перечислил 500 тыс. рублей на строительство мечети в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что Ильдар Акчурин является одним из главных спонсоров строительства новой мечети.

Также в тексте добавляется, что ранее сотрудники холдинга «Дионис» перевели в фонд свой дневной заработок, в итоге на счет поступило 300 тыс. рублей.

«Эти деньги пойдут на текущие расходы», — поясняется в сообщении.

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