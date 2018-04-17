Годовой доход депутата Ильдара Акчурина упал до 22 млн. рублей Политика

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №17, члена фракции «Единая Россия» Ильдара Акчурина, который также является директором по общим вопросам ООО «Жилстрой», составил за 2017 год около 22,4 млн. рублей, в то время как за 2016-й он достигал почти 38 млн. рублей.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В собственности у народного избранника находятся четыре земельных участка общей площадью 2,75 га, жилой дом площадью свыше 626 кв. метров, три нежилых здания общей площадью более 8 тыс. кв. метров, четыре стоянки общей площадью более 7 тыс. кв. метров, три легковых автомобиля — «ВАЗ-217030», «Porsche Cayenne S» и «Range Rover», два прицепа и два гусеничных крана.

Кроме того, в пользовании у Ильдара Акчурина находится квартира площадью около 379 кв. метров и нежилое помещение площадью почти 243 кв. метров.

Доход супруги депутата по сравнению с предыдущим годом остался на уровне около 31 млн. рублей.

Ей принадлежат три земельных участка общей площадью почти 40 соток, 2100/3190 доли земельного участка площадью около 32 соток, 1/22 доли земельного участка площадью 652 кв. метра, 7/200 доли квартиры площадью около 379 кв. метров, два гаража общей площадью 206 кв. метров, три нежилых помещения общей площадью около 4,6 тыс. кв. метров и два склада общей площадью более 1 тыс. кв. метров.

Кроме того, в пользовании у супруги Ильдара Акчурина находятся земельный участок площадью около 2,9 тыс. кв. метров, жилой дом площадью более 626 кв. метров и квартира площадью 125 кв. метров.

Читайте также

Годовой доход депутата Олега Кочеткова составил около 23 млн. рублей

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.