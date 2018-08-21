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Сергей Степашин встретился с митрополитом Серафимом и Александром Бирюковым

12:50 | 21.08.2018 | Религия

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Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Российский государственный и политический деятель, председатель международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин провел в центре ИППО в Москве встречу с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом и руководителем регионального отделения общества Александром Бирюковым.

Сергей Степашин встретился с митрополитом Серафимом и Александром Бирюковым

Фото: Ippo.ru

В ходе нее владыка Серафим подробно рассказал о создании реготделения ИППО и праздновании в Пензе 220-летия со дня рождения известной благотворительницы Марии Киселевой.

Также обсуждались различные аспекты деятельности организации.

Как пояснил Александр Бирюков, отделение ИППО совместно с Пензенской митрополией планирует разработать проект по открытию духовно-благотворительного центра, который будет носить имя Марии Киселевой. Предполагается, что на его базе будет продолжена реализация программ, в основу которых ляжет наследие благотворительницы.

В завершение встречи Сергей Степашин поблагодарил митрополита Серафима и Александра Бирюкова за активное участие в деятельности организации и выразил надежду на то, что воссозданное отделение «Императорского православного палестинского общества» достойно продолжит работу дореволюционного отдела ИППО.

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