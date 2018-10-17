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В Пензе впервые пройдет детский фестиваль духовной музыки «За нами небесная рать»

14:55 | 17.10.2018 | Религия

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Пенза, 17 октября 2018. PenzaNews. Первый детский фестиваль духовной музыки «За нами небесная рать» пройдет в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в предстоящие выходные, 20 и 21 октября.

В Пензе впервые пройдет детский фестиваль духовной музыки «За нами небесная рать». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мероприятие будет посвящено 100-летию мученического подвига святых царственных страстотерпцев и предварит празднование памяти святителя Иннокентия, епископа Пензенского», — сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в ходе пресс-конференции в среду, 17 октября.

Он добавил, что в фестивале запланировано участие коллективов детских музыкальных школ города, воспитанников хоровой школы при пензенском архиерейском доме, а также знаменитого ушаковского хора мальчиков и юношей из Подмосковья.

Кроме того, в рамках мероприятия в губернаторском зале библиотеки состоится творческий вечер гостя из Костромы — поэта, автора стихов о царской семье протоиерея Андрея Логвинова.

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