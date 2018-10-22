Освящен купол строящегося храма в Заре Религия

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения креста и купола строящегося храма в честь святых царственных страстотерпцев в микрорайоне Заря города Пензы в минувшее воскресенье, 21 октября.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

Ему сослужили настоятель церкви протоиерей Андрей Фадеев, иерей Сергий Червяков и протодиакон Дионисий Сушко.

По окончании чина освящения владыка Серафим поздравил верующих со знаменательным событием в жизни прихода, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

Первоначально бревенчатый храм был построен около строящегося Спасского кафедрального собора в Пензе в 2010 году. Первый камень на его месте был заложен 7 апреля, 18 мая начались строительные работы, а уже 14 августа прошла первая литургия.

30 августа были освящены и подняты на храм купол и крест, а с 20 сентября богослужения в Благовещенской церкви стали регулярными.

В июле 2018 года был начат демонтаж строения для последующей сборки в Заре.

Церемония закладки храма состоялась 1 августа. Он будет освящен в честь святых царственных страстотерпцев.