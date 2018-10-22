Бизнесмен перечислил на строительство мечети в Пензе 500 тыс. рублей Религия

Пенза, 22 октября 2018. PenzaNews. Бизнесмен, который пожелал остаться неизвестным, перечислил на строительство новой Соборной мечети на проспекте Победы в Пензе 500 тыс. рублей.

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Денежные средства переведены через фонд «Яктэ Юл – Светлый путь».

Как сообщили в благотворительном фонде развития татарского духовного наследия «Сияние», с начала 2018 года это уже четвертое пожертвование в размере полмиллиона рублей, перечисленное на строительство.

«В основном люди, если и дают деньги, то незначительные суммы», — отметили в фонде.

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Согласно сведениям, размещенным на сайте «Сияния», всего к настоящему времени собрано почти 59 млн. рублей.

Первый камень в основание пензенской соборной мечети был заложен 28 июля 2000 года. В церемонии участвовала делегация Совета муфтиев России во главе с шейхом Равилем Гайнутдином.

Для сбора средств на строительство объекта был создан благотворительный фонд «Сияние».

Изначально мечеть планировалось открыть к 350-летию Пензы, которое отмечалось в 2013 году, однако сделать это не удалось.