В храмах Пензы на Пасху пройдут благотворительные обеды Религия

Пенза, 8 апреля 2019. PenzaNews. Отдел социального служения и милосердия Пензенской епархии проведет 28 апреля в храмах областного центра благотворительные обеды для неблагополучных семей в честь праздника Пасхи.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По спискам, предоставленным работниками социальной службы, на них планируется пригласить 520 человек из социально незащищенных семей.

Наибольшее число людей примет церковь святых первоверховных апостолов Петра и Павла — 80.

По 50 членов неблагополучных семей разместятся в Успенском и Покровском кафедральном соборах, в Никольских церквях на улицах Терновского и Коннозаводской.

Обеды для 20–40 прихожан пройдут во Введенских церквях на улицах Куйбышева и Пермской, храмах во имя Петра и Февронии Муромских, Димитрия Донского, Серафима Саровского, священномученицы Татьяны, Пимена Угрешского, Сергия Радонежского и в Михайло-Архангельском храме.