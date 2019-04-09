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Религиовед прокомментировал раскол среди пензенских мусульман

19:45 | 09.04.2019 | Религия

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Пенза, 9 апреля 2019. PenzaNews. Выход местной мусульманской религиозной организации Пензы «Соборная мечеть» из юрисдикции Совета муфтиев России (СМР), председателем которого является Равиль Гайнутдин, и ее вхождение в Центральное духовное управление мусульман (ЦДУМ) Пензенской области, возглавляемое Асиатом Уразаевым, является признаком оздоровления сложившейся в регионе ситуации. Такое мнение ИА «PenzaNews» выразил религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев.

Религиовед прокомментировал раскол среди пензенских мусульман

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что ослабление влияния СМР характерно не только для Пензенской области.

«Они теряют общины по всей стране, теряют союзников», — сказал собеседник агентства.

Говоря о прошедшем 23 марта в доме молодежи собрании, на котором было принято решение о переходе общины под юрисдикцию ЦДУМ Пензенской области, эксперт назвал его легитимным.

«Все они сделали по закону», — пояснил Роман Силантьев.

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Последовавшую за этим реакцию со стороны Совета муфтиев России он расценил как «разговор ультиматумов», предположив, что информация о голодовке имамов и готовящемся митинге призвана оказать давление на региональные власти и вернуть все «как было».

«Умные чиновники давно на них [ультиматумы] не реагируют», — подчеркнул религиовед.

Он добавил, что, судя по данным из открытых источников, руководство Пензенской области не поддалось давлению.

Роман Силантьев рекомендовал представителям власти и впредь проявлять принципиальность и «поддерживать мусульман традиционных, умеренных».

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